原住民族委員會委託國立東華大學辦理「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」，今正式啟用，盼能讓原住民族知識體系建構順利推展。（原民會提供／羅亦晽花蓮傳真）

原住民族委員會委託國立東華大學辦理「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」，進行原住民族學術及各原住民族知識研究，主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）今前往主持揭牌典禮，宣布專案管理中心正式啟用，期勉原住民族知識體系建構順利推展。

東華大學今舉辦「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」揭牌典禮，透過阿美族里漏（Lidaw）部落祭師團，進行除穢祈福儀式，藉由祖靈的賜福，祈禱中心及團隊成員能順利完成台灣原住民族知識體系的建構工作。

原民會主委夷將指出，「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」設立目的，在於建立台灣原住民族知識及分類架構，並盤點原住民族知識相關文獻及檔案，建立一套屬於原住民族的雲端服務平臺，讓大家都能運用原住民族的知識內容。

夷將表示，2019年6月19日《原住民族教育法》修正公布，修正後的原教法第5條規定，中央原住民族主管機關應會商教育、科技、文化等主管機關，建構原住民族知識體系中長程計畫，積極獎勵原住民族學術及各原住民族知識研究，以發展及厚植原住民族知識體系。

因此原民會委託東華大學辦理「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」，作為建構原住民族知識體系中長程計畫的其中一環，並由該校原住民族學院院長石忠山領銜擔任計畫總主持人，與原住民族研究、教育、資訊科技和法律相關領域專家學者與實驗學校校長等32人，籌組一支跨領域的工作團隊，依照各自專長分成「行政管理」、「知識建構」、「課程應用」、「系統開發」及「法律諮詢」等分組，進行相關研究。

夷將表示，除設立專案管理中心，原民會也在今年4月11日核定補助政治大學、靜宜大學、暨南國際大學、台東大學、高雄師範大學、中山大學及中正大學，設置泰雅族、布農族、賽德克族、卑南族、魯凱族、鄒族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等8族原住民族知識研究中心，盼能共同建構各族的知識體系。