為了追到心儀的對象，許多人都會使出各種手段，希望能給對方留下好印象，但有些人卻不喜歡這種被倒追的感覺。《搜狐網》命理專欄發文分享，水瓶座、天蠍座和獅子座的男生最難追，對於用盡心思想要接近自己的人，都會抱有防備心，甚至對這種人提不起興趣。

1、水瓶座

水瓶男喜歡無人束縛、自由自在的生活，他們通常能很快察覺你的小心思，如果他們對此毫無反應，就代表他們對你沒有興趣，面對擁有透明且堅硬心牆的水瓶男來說，只能等待他們主動卸下心防，若是想耍小心機卻不小心踩到他們的底線，反而容易弄巧成拙，讓雙方關係降到冰點。

2、天蠍座

天蠍男平時雖然低調，但自我意識非常高，他們的脾氣難以捉摸，再加上天蠍男不喜歡被當成獵物，也不會喜歡用盡心機和技巧試圖討他們歡心的人，天性多疑的他們反而會覺得要遠離這種人，此外他們觀察力入微，很容易就看穿別人的心思，如果他們對你沒興趣，就會早早做好防備，不留任何機會。

3、獅子座

獅子男個性強勢、非常愛面子，在愛情當中更喜歡做主動的一方，如果有人費盡心思向他們貼過來，反而會讓他們感到厭煩又無趣，獅子男雖然沒什麼心機，但他們警戒心很強，對沒興趣的人他們就會隨時防備，甚至動用一些手段，讓那些不識好歹的人付出代價。