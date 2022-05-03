美國海軍陸戰隊將自己最新取得的AN/TPS-80多功能導引雷達，部署到北約最前線的立陶宛，以尋求實地測試的機會。這款由諾斯洛普格魯曼集團(Northrop Grumman)所研發生產的機動式3D相控陣雷達，具有同時探測地面與空中目標，管制友軍空中單位與鑑別敵人威脅的能力，堪稱為戰場之眼。

防衛部落格(Defense Blog)報導，北約近期在東歐一線，包括芬蘭、波蘭、北馬其頓和愛沙尼亞、拉脫維亞邊進行聯合軍演，雖然沒有列入立陶宛，但是據北約聯盟的新聞稿，美軍陸戰隊的AN/TPS-80雷達將提供廣域的指揮、控制、防空、空中交通管制、雷達監視和通信支持任務。

AN/TPS-80體型不算大，部署相對容易。(圖/Northrop Grumman)

諾普洛普格魯曼官網介紹，AN/TPS-80是氮化鎵 (GaN) 有源電子掃描陣列 (AESA)雷達，在基座上以5秒一周的頻率360度覆蓋區域範圍，當識別到巡弋飛彈、無人飛機這類空中威脅時，可立即通知附近的野戰防空飛彈加以攔截，在攔截過程中持續提供己方飛彈敵方目標的位置，修正出最快速的攔截路徑。

G/ATOR (AN/TPS-80 Ground/Air Task Oriented Radar)

AN/TPS-80稱的上美國海軍陸戰隊最理想的雷達，它的多任務系統，可同時取代以前的所有雷達系統，在簡化培訓的同時，降低了成本和後勤雜性。