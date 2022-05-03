雲林離島工業區台西產業園區定位「智慧綠色漁業」，雲林縣政府著手推動。（本報資料照片）

雲林縣政府為發展雲林離島工業區，將工業區內的台西區規畫為產業園區，3日正式定位為「智慧綠色漁業產業園區」，著手研擬開發計畫書，縣府表示首期開發面積約93公頃，以智能漁業、綠色產業為主軸，不僅可供國內企業主設廠，還可吸引回流台商，打造1處多元複合式的產業園區。

雲林離島工業區由經濟部工業局主導開發，規畫為麥寮區、新興區、台西區、四湖區，經過20餘年，目前麥寮區由台塑六輕成功營運；新興區陸續引進光電產業；四湖區未開發；台西區現今多為海埔新生地魚塭，雲林縣政府之前規畫為「台西產業園區」，3日正式定位為「智慧綠色漁業產業園區」。

縣府建設處工商發展科科長李俊儀表示，「智慧綠色漁業產業園區」相當多元，將與嘉義大學合作「海水智慧養殖系統產製計畫」，導入智慧設施養殖系統，包括自動監控、雲端智慧養殖、計畫性生產批次生產規畫等，同時引進2級加工與集運設備，讓產品可以獲得最完善的流程處理。

李俊儀說明，為充分發揮「智慧綠色漁業產業園區」經濟效益，會以在地產業為發展主軸，台西地區是全台文蛤與牡蠣主要養殖區之一，虱目魚、白蝦、台灣鯛也相當多，漁業是未來發展重點。除了科技智慧，綠色能源也不可或缺，將引進漁電共生、風力與太陽能發電，讓台西區更多元發展。

李俊儀指出，針對台商回流，縣府也有所規畫，以低汙染產業為主，協助台商鮭魚返鄉，進一步創造就業機會吸引青年回來，解決傳統漁業競爭力不足、人力老化等問題，共同打造台西鄉成為國際化新漁業示範區、智慧綠色相關產業大本營。