南橫開通湧入人車污染環境 每200公尺就有垃圾。（讀者提供）

南橫開通湧入人車污染環境 每200公尺就有垃圾。（讀者提供）

南橫公路5月1日有條件開放通行湧入車潮，甲仙工務段人員趁管制日巡視發現遊客帶來許多垃圾，沿線每200公尺就有，其中以寶特瓶最多，讓人員疲於撿拾，呼籲用路人自備水壺。

南橫公路5月1日勞動節有條件全線開通，湧入大量車潮，今天是開通2天後首次星期二管制日，但甲仙工務段人員上山巡查，卻發現南橫開通後垃圾量也大增，籲請用路人別亂丟垃圾，共同守護美麗且維護不易的山林環境。

甲仙工務段長陳正偉今天下午向中央社記者表示，南橫公路5月1日開通首日，湧入5807輛車次，昨天雖然受到下雨氣候影響，但仍有1500多輛車上山觀賞美景，但大量遊客也帶來環境問題。

他指出，工務段人員今天原本是要上山巡視公路是否有落石，沒想到沿路卻看到許多垃圾，沿線幾乎每200公尺就有1處垃圾，讓巡視人員疲於撿拾。其中又以天池到埡口段垃圾最多。他呼籲用路人自備水壺，別在停車等待排隊時亂丟寶特瓶，共同守護美麗山林。

他表示，由於沿線看到的垃圾量太多，有些垃圾不僅掉到水溝或是山崖下難以撿拾清除，且光沿路順便撿拾的垃圾就將近2大袋，希望用路人勿亂丟垃圾。

南橫公路除每週二、四為道路管制日，不開放通行，其餘5天每天上午7時至下午2時，開放由梅山管制站及向陽管制站進入，開放通行車種為未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車。