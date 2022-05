電信寬頻設備大廠中磊電子獲FinanceAsia亞洲金融雜誌評選為「亞洲最佳管理公司」,總經理王煒再度奪下「台灣區最佳CEO」。中磊電子過去20年營收複合成長率達22%,近年轉型直銷全球電信商成績斐然,獲選為「電信業最佳公司」。

中磊總經理王煒表示,「中磊分別獲頒亞洲區及台灣區『最佳管理公司』,肯定了中磊在企業轉型及公司治理等各面向的努力。獲選為『電信業最佳公司』深具意義,顯示中磊已為全球各大電信營運商值得信賴的技術夥伴。」

中磊今年度共計獲得八大獎項,在參與角逐的全亞洲企業中,創下單一公司得獎最多的紀錄。中磊所獲獎項包括亞洲地區「最佳管理公司」(Asia's Overall Best Managed Company)及「電信業最佳公司」(Best Company in Telecommunications);台灣地區「最佳管理公司」(Best Managed Company)、「最佳CEO」(Best CEO)、「最佳投資人關係」(Best at Investor Relations)、「最佳中型公司」(Best Mid-cap Company)、「最高標準公司治理」(Most Committed to the Highest Governance Best Standards)以及「最佳環境友善」(Most Committed to Environmental Stewardship)等八項殊榮。

FinanceAsia「亞洲金融雜誌」每年邀請全球機構投資人、分析師等專業經理人,針對中國、香港、台灣、印度、菲律賓等亞洲主要市場之上市公司,就營運管理、公司治理、經營團隊、投資關係與企業社會責任等各面,遴選出最具影響力的企業典範。自開辦以來已邁入第22年,今年度共收到來自全球機構投資人逾1,142份評選資料,於機構投資人產業具極高的參考性。