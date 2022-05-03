110年度全國22個直轄市、縣（市）政府、經濟部水利署10個河川局及農委會農田水利署17個管理處執行垃圾攔除成果良好，110年各單位垃圾攔除次數達1萬2,865次，巡檢次數達1萬1,265次，總攔除重量達9,650公噸，其中非自然環境產生之垃圾（人為垃圾）以垃圾包及塑膠類為最大宗，計299公噸。而在110年度考核中，共有12個單位獲得特優獎及10個單位獲得優等獎。其中，獲得特優獎項單位為臺北市政府、臺南市政府、新竹市政府、彰化縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府及臺東縣政府；水利署第二河川局、第三河川局、第四河川局及農委會農田水利署新竹管理處。

環保署作為河川水質環境把關者，自107年起為避免河川垃圾流入海洋，鼓勵部會及地方政府相關單位攔除河面垃圾，並建構攔除管理機制，導入系統化方式進行河面垃圾清除管理工作，亦透過年度垃圾攔除考核計畫強化執行效益，其考核內容包含攔除作業、巡檢作業及淨溪活動辦理。

目前各縣市多數使用人工或攔除網執行清除作業，另也使用攔污索、攔除船及機械化設備作為輔助工具。我國水域眾多、生態樣貌豐富，因此跨部會協力維護河川清淨勢在必行，故環保署每年召集縣市政府、經濟部水利署及農委會農田水利署召開研商會，逐步完善管理機制，今（111）年度將於5月辦理考核頒獎、年度成果分享及研商會議，透過單位分享、分組交流及實地參訪，冀望激盪更優化的管理思維。

記者會現場展示了用以攔除大量河面垃圾的攔污索等設備，還有寶特瓶及紙箱回收再製的生活用品，環保署呼籲響應全民綠生活，垃圾回收再製可減少垃圾入河或入海，希望大家能減少使用一次性產品並將垃圾妥善丟棄處理，減少垃圾產生也讓我國河川環境更加宜人。