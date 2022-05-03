高顏值放置武俠手遊《放肆武林》，在遊戲正式推出之後，在偌大的江湖中，掀起一股熱潮，大俠們紛紛投入這場精彩且豐富的武林爭鬥中。今（3）日遊戲再帶來令人振奮的好消息，官方正式宣布將在遊戲內幫會爭鋒開啟S1賽季，並且增添許多新內容以及活動，在這時刻天下第一幫派將要誕生，這個江湖即將要再起風雲！

《放肆武林》新門派、新系統登場 多元PVP玩法 江湖征戰就此展開

全新門派登場 百部武學秘笈現世

在本次更新中，首先就是遊戲中將增添兩個全新的英雄。武當派（陽）：可為全能輸出核心，主打極致進攻，技能基本上為大範圍的爆炸性傷害，而且有被動技能的強力保護，單憑自身就能創造出良好的輸出環境。神水宮（水）：是團隊進攻輔助的要角，可大幅增加隊伍的輸出，配合群傷技能傷害破表，並且還可以降低敵方C位的輸出與防禦。

除了新門派的登場之外，這一次遊戲中也將會升級秘笈系統。俠客們裝備秘笈，將可獲得百分比屬性以及秘笈雙重加成。品質越高的秘笈，需要被裝備俠客的經脈屬性則需要越強。此外，同品質的秘笈將可通過【參悟】升級成更高品質的秘笈。本次將開放超過百部的秘笈現世，通過學習秘笈，可是能讓你麾下俠客的實力更進一步的喔！

《放肆武林》新門派、新系統登場 多元PVP玩法 江湖征戰就此展開

幫會爭鋒開季 天下第一幫問世

在各位大俠們已經闖蕩江湖一陣子之後，相信也結識不少知心夥伴，一起組成了偌大的幫會了吧！就在此時，遊戲系統也將正式開啟【幫會爭鋒】的正式賽季；各伺服器幫會將會捉對廝殺進行十個回合的比拚，賽季結束之後將會計算幫會所獲得的星星數來進行賽區排名。排名最高者將成為江湖第一幫派，除了全體成員將獲得白色秘笈外，最為重要是將享受這天下第一幫的榮譽稱號，成為武林中不朽的傳奇！

遊戲也同時新增兩個PVP玩法；【天下演武】為全部門派的一對一比拚，所有隊伍輪番上陣，勝者與敗者互換段位，以每週一輪的方式計算，段位越高，結算獎勵就越豐厚，如進入武林至尊段位則可獲得演武積分，前128名積分者，將可獲得跨服巔峰論劍的參賽資格。【五行論天賽】則為限定陣營的一對一比拚，兩支隊伍輪番上陣，五行論劍地賽前100名者可參加天賽，每輪天賽結束，除了依排名可獲得相對應獎勵，排名前20的玩家將可保留下一輪天賽的參與資格。

《放肆武林》新門派、新系統登場 多元PVP玩法 江湖征戰就此展開

江湖探索第三章開啟 超豐富全新活動推出

非常受到玩家們喜愛的江湖探索玩法，也將在此次改版後，開放全新的第三章節－隴右。在完成中原腹地的探索劇情之後，接下來將會來到風情完全不同的西域地區。在此章節將會有更多的故事以及探索獎勵，等待大俠們的到來。

而本來就很豐富的活動部分也迎來更多的更新，保證讓俠客們能獲得更多的好康獎勵以及有趣的體驗。全新開啟的活動如下：

布衣雄世：包含每日登入可領取大量的玉璧及橙色秘笈；消耗玉璧覓寶可獲得寶箱，開啟寶箱即有機率獲得神水宮、武當等最新英雄；可限時以1折售價購買武當新英雄、史詩級玉兔外觀皮膚，以及購買限時禮包可獲得額外玉璧等。

賽季戰令重製：購買立即取得外觀純陽*誅邪，達成武林行俠點更可額外獲得新英雄神水宮*2。

全新七日登入：活動期間，登入可得元寶、招募令等豐厚獎勵，七日登入更可領取紅色秘笈*1。

掛籤：開服第22天－28天開放，完成活動任務獲得命籤參與抽獎，可隨機獲得獎勵，最高得賽季新卡神水宮。

俠客爭鋒：開服第15天－24天開放，達成指定秘笈評分，即可獲得招募令獎勵。榜上有名更可獲得賽季新卡及限定頭像框、限定稱號（本次活動的獎勵稱號特效暫未更新至最新版本，預計將於下次更新生效）。

本次《放肆武林》的首次改版，內容之豐富無法一一細數，原本已經很多元的遊戲玩法，又再增加許多全新的樂趣。各位大俠們，還在等什麼呢？趁現在就趕快來到這武林中與武俠同好一決高下吧！