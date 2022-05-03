國內本土疫情快速延燒，蔡英文總統今天表示，目前第3劑的覆蓋率仍然跟前兩劑有落差，她再次向民眾喊話，「盡速打滿3劑疫苗，保護自己也保護他人，團結來防疫」。並呼籲持續關注指揮中心的訊息，繼續努力，朝正常過生活的目標邁進！

蔡英文在臉書要求民眾「再繼續衝刺！請大家盡速打滿3劑疫苗！」近來，確診數持續提高，雖然約99.76％是輕症以及無症狀，我們也要持續加強中重症的防治，而提高疫苗覆蓋率 仍是非常重要的一環。

她說，截至5／2，我們的疫苗覆蓋率分別為：第1劑84.93％、第2劑80.18％、第3劑60.10％，目前第3劑的覆蓋率仍然跟前兩劑有落差，她也要再次呼籲大家，請盡速打滿3劑疫苗，保護自己也保護他人，團結來防疫。

此外，今天指揮中心也宣布：110.61萬劑Moderna疫苗抵達；5／9起，入境居檢天數縮短為7＋7天：居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。她請大家持續關注指揮中心的訊息，「我們繼續努力，朝正常過生活的目標邁進！」