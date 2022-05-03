南橫公路全線有條件通車後，壯麗的雲海是必賞美景。（莊哲權攝）

南橫公路全線有條件開放通車後，塵封近13年的壯麗雲海再現，在海拔2722公尺的大關山隧道口前，幸運的話還可以欣賞到令人嘆為觀止的雲瀑；不過，由於通車首日車流量暴增，公路總局呼籲遊南橫的民眾，等熱潮過後再來一趟南橫雲海與山林的慢活之旅。

壯闊的雲海時而如海浪般翻騰，吞噬山頭，時而靜如處子，像棉花糖般依偎在群山環抱中，讓人宛如漫步在雲端，幸運的話，還可以看到朝陽從雲海中迸出，萬丈光芒揮灑在軟綿綿、雪白的雲海上，如此氣勢磅礡美景，在南橫公路全線通車後，塵封13年，再度現蹤。

玩家表示，南橫雲海有2路段，其一為過了摩天嶺進入向陽、埡口山莊之前。雲海形成的時間大約在上午10時左右；其二為海拔2722公尺、南橫全線最高點的的大關山隧道口前，從日出到夕陽西下，變化萬千，幸運的話還可以欣賞到令人嘆為觀止的雲瀑。

此外，南橫公路還有著名的8景，除了天龍吊橋及向陽森林遊樂區因整修關閉中，由東往西分別有霧鹿峽谷、河階台地、摩天、埡口、檜谷、天池，也都在睽違近13年後再現風華。

南橫公路有條件通車後湧入大量車潮，根據公路總局第三區養護工程處統計，5月1日通車第1天，平均每小時湧現1000輛以上車次，共計湧入5807輛車次，許多遊客都是要到埡口平台一睹雲海美景。公路總局呼籲，民眾不妨等熱潮過後再來一趟南橫深度之旅，以慢遊方式體驗南橫的雲海與山林之美。