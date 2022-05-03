北京《新京報》報導，大陸「人民海軍」官博消息，據大陸海軍新聞發言人高秀成海軍大校3日說明，中國海軍組織遼寧艦航母編隊，日前在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，這是海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

大陸關鍵者網3日稍早報導，中國航母遼寧艦再次攜萬噸大驅南昌艦東出，經宮古海峽駛向西太平洋。

和以往不同的是，這次共軍出動了5艘驅逐艦、1艘護衛艦、一艘綜合補給艦組成的「龐大」護航陣容，這是近年來大陸航母編隊執勤時最龐大的陣容。

日本自衛隊觀測到大陸航母編隊包括航母遼寧艦，055型驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）、烏魯木齊艦（舷號118）、成都艦（舷號120），052C型導彈驅逐艦鄭州艦（舷號151）、054A型護衛艦湘潭艦（舷號531），綜合補給艦呼倫湖艦（舷號901）。

例行「圍觀」共軍航母編隊的日本自衛隊，除了照例出動第四航空群的P-1和第五航空群的P-3C以外，海自再次出動了新近完成改裝的，隸屬於橫須賀海軍基地第一護衛群的準航母」出雲艦，監視共軍編隊。此外，自衛隊再次觀察到遼寧艦進入太平洋後起降了殲-15艦載戰鬥機。

日本自衛隊統合幕僚監部深夜通報稱，海自於5月1日上午12時左右（當地時間），在距長崎縣男女群島以西約350千米的東海海域發現包括南昌艦、遼寧艦在內的5艘中國海軍航母編隊向東南方向航行。該編隊2日午後，與沖繩縣大正島以西160公里的鄭州艦和湘潭艦匯合，隨後編隊2日稍晚穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

除了秋月號驅逐艦、P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了出雲號直升機母艦監視偵察。出雲號此前剛接受改裝，以便起降F-35B戰鬥機。不過這次日本海軍沒有提及該艦是否攜帶了F-35B戰機。

美國海軍林肯號航母目前就在西太平洋附近海域，可能距離共軍航母編隊不遠。

這也是中共航母編隊時隔5個月再次進入西太平洋，日本自衛隊統合幕僚監部深夜通報稱，海自於15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350千米的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向經西太平洋駛入西太平洋，編隊分別是：航母遼寧號（舷號16）、055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、054A型飛彈護衛艦日照號（舷號598）以及901型綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。