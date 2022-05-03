女孩子到了青春期就會開始有月事，月經不僅幫助女生排除身體的毒素，更可以幫助她們評斷身體是否健康，近日，一名網友上網分享了月經晚來去看婦產科的經過，她表示最近一個月的月經已遲來四週，因此決定到婦產科檢查，她在問診時詢問醫生能否安排檢查，看看自己是不是患有多囊，沒想到醫生卻不肯檢查，肆意的斷定原PO就是有多囊，還批評原PO太胖，應該要控制身材。

原PO在婦產科被醫生羞辱。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名女網友分享自己去看婦產科卻被羞辱的經過，她表示由於這個月的月經已經晚來將近四週，因此她和老公決定去婦產科檢查身體，看看自己究竟是懷孕了還是有其他婦科疾病，她提到自己近期發現身體出現一些多囊性卵巢的症狀，因此想著問診時可以請醫師安排檢查。

待驗孕完確認只是經期推延後，原PO向醫生提出想進行多囊檢查的想法，不過醫生卻表示看原PO的身材就知道是多囊了，不需要進一步檢查，無論原PO怎麼要求，醫生都不願幫她檢查，且還不斷的要原PO控制自己的身材，要她少吃甜食，甚至還要原PO考慮以切胃手術減肥，讓原PO無法接受，她表示知道身體健康很重要，也明白自己需要瘦身，不過醫生以這點拒絕檢查，真的讓人很難過。

網友認為醫生相當不專業。(圖/翻攝自photoAC)

貼文一出，許多網友表示該位婦產科醫生不僅不專業，且也很不尊重人，不進行檢查，單以身材來斷定原PO患有多囊實在是很沒說服力，且問診中還不斷批評原PO的身材，要她多減肥，更是讓人不舒服；身體健康很重要，若是大家身體有不適要盡早尋求幫助，如若遇到無法解決的問題，也可以多尋求其他診所的治療。