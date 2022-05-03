知人知面不知心！戀愛遇渣男根本防不勝防，日前一名網友發現男友與好兄弟的聊天紀錄，內容竟在討論「分手計劃」，指出內容十分惡劣、毀三觀，讓她發現自己愛的男人原來「這麼噁心」！冷靜過後並發文求其他網友能給個讓對方措手不及的分手手段，貼文湧進大量留言。

原PO看完男友手機內容，稱非常毀三觀。(圖/翻攝自Dcard)

原PO在「Dcard」發文表示「看到男友手機在計劃怎麼分手」，內容提及自己無意間在男友手機看見他與兄弟竟在討論怎麼和她分手，像是怎麼冷暴力我才會讓我知難而退 、前任都比她好多了…等對話內容，讓原PO非常心寒，默默收拾行李回家療傷，目前內心已平靜許多的原PO，決定分手並徵求能教訓渣男的好辦法。

網友紛紛留言建議原PO如何分手。(圖/翻攝自Dcard)

貼文一出讓網友紛紛把自己的治渣男辦法分享給原PO，「我會截圖標註他們 「如你們所願，放生渣男囉」」、「他冷暴力，你冷分手，呵呵呵」、「是我會直接措手不及開個副本讓大家看夠」，不過也有人認為不要浪費時間精力在渣男身上沒意義，乾乾脆脆的分手就好。對於渣男真的別浪費餘力在他們身上，忘了他讓自己過得更好，或許是最好的報復辦法。