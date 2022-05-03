民進黨選對會4月24日拍板徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，與現任市長盧秀燕對決。最新民調顯示盧、蔡兩人對決的結果，盧秀燕以51%的支持度力壓蔡其昌的22.8%；同時，挾帶著高施政滿意度和信任度的盧秀燕，還在好感度上贏過蔡英文總統。

《美麗島電子報》今天(3日)公布的民調結果顯示，有69.4%台中民眾表示信任盧秀燕，23.1%不信任，未明確回答的則有7.5%；有70.9%台中民眾對盧秀燕就任3年多的整體施政表現感到滿意，23%不滿意，未明確回答有6.2%。

該民調也詢問台中民眾，「去年新冠肺炎疫情爆發以來，誰比較能夠兼顧做好振興地方經濟和控制疫情，是行政院長蘇貞昌或盧秀燕市長」，結果顯示，有46.5%台中民眾認為是盧秀燕，23.4%認為蘇貞昌，16.1%認為兩人都差不多，未明確回答的有14%。

關於台中民眾對特定政治人物好感的部分，民調結果顯示，盧秀燕65.1%、蔡英文45.1%、蘇貞昌32.6%、蔡其昌29.1%、立委何欣純23.8%、前台中市交通局長王義川6.4%，未明確回答有11.7%。

至於盧秀燕和蔡其昌在市長選戰的對決方面，《美麗島電子報》民調顯示，目前的結果為盧秀燕支持度51%、蔡其昌22.8%，不投票或投廢票的有8.2%，未明確回答的則有18%，盧秀燕領先蔡其昌達28.2個百分點。