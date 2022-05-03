富邦金控長期深耕ESG領域，致力企業永續發展，成果備受國內外肯定。《遠見雜誌》（3）日舉辦第18屆「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」頒獎典禮，本屆「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」共吸引全台59家企業參獎角逐，富邦金控於激烈競爭中脫穎而出，榮獲「綜合績效金融保險業-楷模獎」。

《遠見雜誌》企業社會責任獎始於2005年，至今已邁入第18屆，是全球華人媒體最早推動的CSR評鑑調查，更是台灣歷史最悠久、最具公信力的CSR獎項之一。為推動ESG在台落實深化，《遠見雜誌》自今年起將獎項定名為「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」，以彰顯環境（E）、社會（S）、公司治理（G）之重要性，全方位實踐企業社會責任。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控視ESG為企業重要發展方向，對內落實ESG理念、對外發揮影響力，在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶一同邁向綠色永續，蔡明興強調，期盼富邦可以扮演永續領航者，引領台灣奔向淨零社會。2021年富邦金控擘劃全新永續願景工程，以品牌精神「正向力量成就可能」為核心，喊出「Run For Green奔向綠色」，聚焦四大ESG策略–低碳、數位、激勵、影響，並訂定20項2025年長期目標，交出五大精彩成績。

一、全力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌。身為氣候金融領跑者，富邦金控積極展現企業當責，樹立金融業標竿典範，發布全台首本TCFD報告書，明確鑑別氣候風險，帶領台灣採取更積極的作為；擴大高碳排產業的准入/撤資標準，為國內首家承諾不再投資燃煤比過半電廠之金融業者，以資金力量敦促產業綠色轉型；全力發展綠色金融商品，台北富邦銀行陸續與美律實業、矽品精密等簽訂永續指數連結貸款，與永豐餘合作推出全台首件經第三方機構認證之綠色授信案，以實際行動力挺潔淨能源，加速國內價值鏈永續轉型。

二、氣候、綠能商品再進化，提升社會資產韌性。富邦產險自2015年起開發全台首張農業保險，多年來持續針對不同作物特性開創新產品，擁有最多元保單種類，並承保全台8成以上農漁業保險，提供農漁民轉嫁天災風險的保險選擇；同時，富邦產險響應政府能源轉型政策，承保全台逾三成太陽能案場、逾半數陸上風力發電機組，並100％參與全台離岸風電案場保險計畫，為全台最大綠能保險業者，並領先同業成立「損害防阻」部門，協助客戶快速重建與降低事故發生率，確保台灣能源轉型成功。

三、解決客戶痛點，打造「生活即金融」願景。富邦金控持續以創新金融科技與優質服務，提供消費者最完整、多元與便利的服務，旗下富邦人壽、富邦產險、富邦證券等子公司於疫情期間領先同業打造零接觸服務體驗；台北富邦銀行首開金融業先河，在全台135間分行開辦手語翻譯服務，富邦產險與富邦證券也陸續跟進，率同業之先，全面導入真人、視訊雙軌翻譯服務機制，建構友善金融服務，落實金融平權精神。

四、落實綠色營運，接軌國際減碳目標。富邦金控透過由上而下的全面KPI設定，將ESG策略及精神落實在日常工作中，持續推動ESG在業務上的連結及發展；與小智科技合作，將廢棄口罩再製變身為「正能量手機充電板」，透過永續創意行動，力行零廢製作，為防疫與環境找到平衡，並獲得World Design Impact Prize2021的肯定。

五、全台第一家推動賽事綠色轉型的金融業者，為地球健康動起來。富邦金控是台灣最熱愛運動的企業之一，有感於運動賽事中造成的大量廢棄物與碳排，富邦金控自2020年開始，便主動響應「運動拯救氣候倡議行動」，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳，並帶領旗下球隊共同參與，更號召馬拉松夥伴響應，臺北馬拉松也於今年獲頒BSI全球第一張馬拉松碳足跡認證。富邦以實際行動號召公民參與、落實永續作為，為地球成就美好未來。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營，已連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG評比獲得AA級評等（最高為AAA級）；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；在Sustainalytics ESG評比更位居全球保險產業前三名。富邦金控將持續在追求永續發展的道路上戮力前行，以正向力量發揮企業當責，力求環境共好，成就永續可能。