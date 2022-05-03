中鋼集團旗下中宇環保（1535）第一季稅後淨利達到1.07億元、年增21.59％，單季EPS為0.87元，優於去年同期的0.71元。

中宇第一季合併營收為20.93億元、年減3.68％，單季稅前淨利為1.29億元、年增22.85％。

欣陸投控今年第一季稅後淨利12.38億元 年增157.55％
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