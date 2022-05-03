中宇首季稅後淨利達1.07億元 年增21.59％ 18:042022/05/03 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中宇環保（1535）第一季稅後淨利達到1.07億元、年增21.59％，單季EPS為0.87元，優於去年同期的0.71元。 中宇第一季合併營收為20.93億元、年減3.68％，單季稅前淨利為1.29億元、年增22.85％。 欣陸投控今年第一季稅後淨利12.38億元 年增157.55％ 《半導體》環球晶去年配息16元 連4年治理評鑑前5％ #宇環 #中宇 #稅後淨利達 #單季 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工業富聯首季營收突破千億 淨利潤逾32億元 18:502022/04/29 財經 第一季業績開門紅！陸16家銀行淨利增長超20％ 12:332022/05/03 財經 《資訊服務》財務收益減少 精誠第一季每股盈餘1.27元 16:492022/05/03 財經 IKKA-KY自結第一季毛利率22％ 創單季歷史新高 13:102022/04/29 財經 上海商銀發布財報 Q1每股賺0.81元 19:472022/05/02 財經 未到期定存單餘額 恐跌破9兆 04:102022/04/30 金融．稅務 《電機股》豐祥-KY第一季每股盈餘2.68元 今年營收拚增3成 13:282022/05/03 財經 封城衝擊 蘋果營收估減80億美元 04:102022/04/30 財經要聞 《資訊服務》傳奇第一季每股盈餘0.49元 07:492022/05/03 財經 達方第一季每股盈餘0.89元 16:522022/05/03 財經 《文創股》橘子Q1獲利攀高 每股賺2.97元 17:492022/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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