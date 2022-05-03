母親節即將到來，農委會「台灣農產嘉年華」網購導購平台特別與國內多家電商業者合作，即日起至5月31日期間推出母親節專區，讓消費者能夠安心便利地網購優質國產農產品來送給媽媽，更搭配多重好禮抽獎活動，除了網路購物金與計程車搭車金，還有機會獲得高鐵假期的國內飯店住宿專案，以及智能吹風機、掃地機器人等豐富獎項，讓媽媽享受難得的放鬆假期，同時品嚐美味營養的國產農產食品，為媽媽帶來健康與美麗。

農委會指出，今年「台灣農產嘉年華」母親節專區精選了多項優質國產農產食品及限定組合，除了滴雞精、滴魚精、葉酸蛋、蜂蜜，以及當令的芒果、玉荷包荔枝等水果禮盒以外，還有表達孝心的母親節花束、以國產有機綠茶製作的碧螺春千層蛋糕、輕鬆就能在家煮給媽媽享用的火鍋料理，以及農產食材組合箱等！

農委會表示，「台灣農產嘉年華」FB粉絲團也同步慶祝母親節，只要消費者即日起至5月16日期間上傳與媽媽及農產品的合照，就有機會獲得2,000元的網路購物金。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，農委會集結國內超過90家電商，成立「台灣農產嘉年華」導購平臺，共同行銷台灣農產食品，也獲得許多消費者的支持。今年「台灣農產嘉年華」母親節專區為消費者精選了多家電商平臺及商品，並提供多重好康回饋，歡迎大家踴躍上網選購。