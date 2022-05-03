有「最美性學博士」稱號的許藍方，擁有亮麗外型和高學歷，因在網路上談論性愛話題走紅，常受邀上綜藝節目，也會在社群分享專業知識，吸引不少粉絲追蹤，近日她曬出無濾鏡美顏的自拍照，意外曝光皮膚真實狀態，但她坦言「發錯照片」，不過也表示本來就不喜歡修圖，大方直率態度獲得網友讚賞。

許藍方2日曬出一張近距離無修圖自拍照，38歲依舊保養得宜，氣色紅潤狀態好，但因為皮膚紋理都清晰可見，也引來部分網友給出「歲月不饒人 」、「魚尾紋明顯」評語。

許藍方認本來要發左邊的照片，卻不小心發到右邊。(圖／取自許藍方臉書)

對此，她時隔1天再曬出新照，透露在團隊的提醒下，才知道發錯照片，但她表示兩張的差別在於魚尾紋有無被瀏海遮住，「我不喜歡修圖也不喜歡濾鏡，除了懶之外也覺得沒必要。」

雖然有必要還是會請團隊修一下，但許藍方認為「女人在什麼年齡就應該有那個樣子的呈現」，但也不是放任自己不去維持，而是在努力保養的情況下 ，「只要能讓心情開心就是最好的保養。」正面坦然的態度，獲得網友讚賞「自然最美」、「比一堆假臉修圖好太多了」、「魚尾紋就魚尾紋，自然真實沒什麼不好的」、「都一樣漂亮，沒有差別」。