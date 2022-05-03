由於新冠肺炎是第五類法定傳染病，醫療院所一旦驗出陽性，除了必須在24小時內上報，還會被公布足蹤；隨著疫情猛爆，醫療院所開始不替門診病患快篩，或是直接給病患試劑讓他們回家自己驗。

台中基層醫療院所2日開了第一槍，披露目前「不篩不報」的現狀，大台中醫師公會理事長魏重耀因此希望中央能看到基層現況，務實面對疫情已流感化的事實。

首任疾管局長張鴻仁指出，知情不報才違法，院所不篩所以不知，不知所以不用報，因此沒有違法。

新冠確診連日破萬，今日又新增2萬3千多人，張鴻仁指出，24小時內要上報確診案例讓基層院所壓力空前巨大，受到影響的人不只是確診者，還有接觸者要被匡列；小型診所假如有護士接觸居隔的小孩，也會被匡列而不能上班，如此一來，診所就因缺人而必須停診，「保護醫療量能」的願望就落空了。

有人質疑不篩不報會造成確診黑數，張鴻仁指出，有黑數才是新常態，只有像中國不惜代價才有可能進行全面篩檢，即使付出巨大的社會成本，像上海封城這麼久，日增確診仍然在5千人以上，黑數仍然無法完全排除。

張鴻仁表示，中重症人數才是現階段應該關注的重點，這直接影響到醫療收治量能，以及死亡率，這一波疫情至少要10天才能完全顯現出中重症人數，雙北正在全面警戒中。

至於大量輕症患者，張鴻仁提出以下自保之法：第一， 注意患者症狀。例如兒童若連續發燒48小時不退，同時有抽慉現象，就要注意可能病情惡化；第二， 要準備血氧機。由於老人家比較不會出現發燒症狀，這時就要依靠血氧機來監測他的血氧濃度，以防缺氧猝死；第三， 一定要有家庭醫生或醫療諮詢平台。由於目前缺乏有效、安全、便宜的治療新冠藥物，加上醫療量能吃緊，所有輕症者只能依靠家庭醫生判斷病情，以免錯失就醫時機。

防疫學會理事長王任賢則表示，不篩不報不只是基層診所，各大醫院都這麼做，只是台中的基層醫護開了第一槍，揭露這一真相。

王任賢指出，既然新冠的死亡率低於流感，它就不應該再被列為第五類法定傳染病，今後應該只報重症，不報輕症。

過去反對將新冠當成流感處理的理由，現在已經不存在；王任賢指出，Omicron確診者99.6%是輕症，致死率比流感還低，即使未打疫苗者的死亡率都低於萬分之三；其次，接種疫苗後，之前出現的嚴重後期合併症，現在很少再出現。

新光醫院副院長洪子仁則認為，不篩不報在現階段可能造成黑數劇增，使得確診數呈指數型快速攀升，如此一來將嚴重擠壓醫療院所的收治量能；基層院所目前最起碼應該提供疑似確診者快篩試劑，以維護患者最基本的權利。