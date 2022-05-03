汽車扣件大廠三星（5007）驚傳有員工確診，為此，三星已展開工廠清消作業，並對員工做快篩，但三星表示，公司整體營運不受影響。

以生產汽車螺帽為主力產品的三星科技3日公告，上月29日發現有員工確診新的病毒，到目前為止，確診案例有1位PCR陽性及2位快篩陽性（待PCR結果）。

三星科技表示，已啟動防疫標準作業程序，安排工作場所清消作業，密切接觸同仁均做快篩，且將持續密切關注疫情發展做出更新的應變措施，待衛生單位通知，但不影響公司營運。