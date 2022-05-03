和平醫院爆加護病房群聚 6名人員確診 18:252022/05/03 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立聯合醫院和平院區再被爆料內科加護病房有多名護理師染疫。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，許多院區又傳出有院內群聚感染，台北市立聯合醫院和平院區再被爆料內科加護病房有多名護理師染疫；對此，院方回應，加護病房一名同仁在4／26確診，擴大採檢69人，另發現5人確診。 院方說明，和平院區加護病房一名護理師4月26日因例行性採檢確診，也針對風險對象採檢13人，隔日早班同仁發現1人確診（CT值39），後擴大及預防性採檢共計69人次， 5人確診，CT值皆為39，於4月30日召回確診同仁再次採檢皆為陰性，1人有N抗體。 苗栗＋145 苗栗農工傳出6位學生確診 立法院確診頻傳 又一綠委助理也確診 #確診 #加護病房 #採檢 #同仁 #和平院區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南首傳市府官員＋1 水利局副局長及其妻小共四人確診 16:402022/05/03 生活 疾管署桃機人員檢體 指定福又達檢測 04:102022/05/03 政治要聞 新竹市今確診新增171例 2座大型施打站啟動 14:232022/05/03 生活 嘉義市＋79本土個案 國小生擬13日起施打莫德納 15:492022/05/03 生活 桃園＋3604 鄭文燦：疫情還沒到山頂 15:162022/05/03 生活 王欣儀、陳永德自曝確診 北市議會累積7議員染疫 13:482022/05/03 生活 台中30多歲男打1劑高端確診 肺浸潤收治加護病房 17:072022/05/03 生活 外交部累計12人確診 與部次長無密切接觸史 13:162022/05/03 政治 價格太高、一劑難求 新北議員籲多開放唾液快篩 14:512022/05/03 政治 一天兩立委確診 立法院：1／3立委確診才停會 17:502022/05/03 政治 確診生住會議室風波 台大：校內安置已遇難題 11:262022/05/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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