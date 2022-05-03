疫情持續升溫，許多院區又傳出有院內群聚感染，台北市立聯合醫院和平院區再被爆料內科加護病房有多名護理師染疫；對此，院方回應，加護病房一名同仁在4／26確診，擴大採檢69人，另發現5人確診。

院方說明，和平院區加護病房一名護理師4月26日因例行性採檢確診，也針對風險對象採檢13人，隔日早班同仁發現1人確診（CT值39），後擴大及預防性採檢共計69人次， 5人確診，CT值皆為39，於4月30日召回確診同仁再次採檢皆為陰性，1人有N抗體。