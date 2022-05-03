清領時期以「鐵砧晚霞」名列台灣12景之1的大甲鐵砧山，2017年起市府規畫打造成「海岸雙丘」；以親子共融、人文歷史及運動野營為主題，投入近1億2200萬元經費，推動鐵砧山活化計畫。觀光旅遊局指出，市府3日舉行OT招商說明會，藉由引進民間資源將鐵砧山風景區打造成中部必遊特色打卡景點。

鐵砧山風景區位於台中市大甲區東北方，總面積有50多甲，山上地勢平坦呈平錐型，因其外貌形似鐵砧而得名。鐵砧山大都是保安林地，近年來逐漸被開發出來的名勝、美景有劍井、忠烈祠、軍人公墓、延平郡王像、中正公園及永信運動公園等知名建設。

市議員吳敏濟說，縣市合併前，鐵砧山設施數十年不變，一度失去觀光吸引力。合併後他爭取在山上種植2000多株櫻花，2015年爭取設置觀景平台，將鐵砧山觀光資源幅射到周圍景觀，加上體健設施後；鐵砧山已經集觀光、遊憩、生態與體健於一身，具備吸引所有年齡層的條件。

鐵砧山上雕塑公園，市府打造青少年互動、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具友善玩樂空間，結合遊憩設施運動棧道，不僅能欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽，還有全國唯一鋼管爬網等動態設施，另有青少年互動遊戲場和親子共融遊憩區適合老中青同玩。

觀旅局表示，未來將委外營運的基地內已有旅服中心及停車場，藉由引進民間資源，將旅服中心現有服務空間結合特色餐飲服務，加上投資人導入創意規畫，建立特色露營場域、舉辦山林探索等主題活動，辦理文化生態導覽及文藝市集等，提升鐵砧山風景區的觀光服務機能。

「大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT案」，於3日早上10時舉辦招商說明會，期能結合市府資源及未來投資廠商活力創意，提升整體服務品質，使鐵砧山風景特定區創造更大觀光產值，逐步打造成台中海線必遊的特色打卡景點。