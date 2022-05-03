台中市黃姓男子昨晚深夜酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市黃姓男子昨晚深夜酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市黃姓男子1日深夜酒後開著BMW X5休旅車，載吳姓女友返家途中，自撞路旁燈桿，吳女傷重傷重不治。吳女父母指出女兒與黃男近期常吵架，質疑黃男「蓄意撞擊謀殺」，甚至懷疑女兒被下藥，主動要求解剖，檢方應家屬要求，已把遺體交給家人。

警方調查，經營水電工程行的46歲黃男，1日晚深夜10點多，飲酒後醉醺醺上路，開著BMW X5休旅車，載40歲吳姓女友，行經中科路與經貿八路口失控自撞路邊燈桿，兩人被送醫搶救，黃男疑似酒駕心虛，竟拋下女友從醫院落跑，2日凌晨3時許到案，酒測值仍舊超標。

吳女的父母及3個兒子上午趕赴殯儀館，據ETtoday新聞雲報導，吳父表示，知道女兒與黃男最近時常吵架，黃男還曾找女兒「一起自殺」，因此懷疑這場車禍是黃男蓄意謀劃、故意撞副駕駛那側致女兒於死地，甚至還懷疑女兒被黃男下藥，主動要求解剖。

警方表示，檢察官2日已對黃男製作完筆錄，加上不是現行犯，也沒有證據證明蓄意殺人，因此沒有收押，依過失致死、公共危險罪嫌偵辦。

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