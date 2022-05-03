直播主連千毅與YouTuber「勾起你心中的惡」槓上，引發熱議風波不斷，後續有不少網紅加入戰局，就連辣模劉子瑜都爆料連千毅「很小氣」，臉書帳號還遭到連千毅封鎖禁言；她最近曾在受訪時提到，連千毅鏡頭前後差異相當大，此舉卻被網友酸是收了錢要「幫洗白」；劉子瑜昨(2日)有些無奈地表示自己只是實話實說，直言：「我都被連董禁言了，但是我不會記恨的」。

先前劉子瑜曾爆料連千毅「小氣」，介紹直播主過去的通告費是3,000元，先前連千毅直播說明時，她也在直播留言處回應：「以後直播講話不要畫太大餅就沒事，加油」，此話卻被連千毅所屬臉書帳號「蘭庭精品」回覆：「你到底多想紅……」，劉子瑜接著說：「我想紅的話就不會只說加油」，接下來她就遭到對方封鎖禁言；她前(1日)發文說：「被刪除留言跟禁言的不用難過，我也被禁言了，以後不幫你加油啦。」

根據《中天娛樂》報導，劉子瑜在受訪時曾提到，連千毅直播工作不像外界想像，其實非常辛苦，每次開播一站就是幾小時，她也透露連千毅私下為人，直言對方其實很客氣、斯文，但一上鏡頭就像起乩一樣，變得很激動，或許是想要帶動直播間的買氣，講話直接有時候就會得罪一些人。

而劉子瑜這般揭露連千毅的私下一面，卻被部分網友酸是在「幫洗白」，她昨(2日)也在臉書貼出相關新聞，並發文回應：「網友冷靜一點，全部都實話實說而已，你們不要只想聽到你們想聽的」，並提醒她已被連千毅封鎖禁言一事：「我都被連董禁言了，但是我不會記恨的」。