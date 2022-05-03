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克里姆林宮表示，回應「某些外國和國際組織的不友好行為」，普丁(Vladimir Putin)總統已簽署一項報復性經濟制裁法案。

據克宮說法，俄羅斯將禁止向不友好的國家、團體、公司和個人出口產品和原材料。該法令還提到，俄國將允許面臨不友好的交易對手，不履行原先的合約義務。

不過，文件沒有提到哪些國家、團體或是人物會受到影響，也沒提到是哪些品項。但是根據該法令，俄羅斯政府有 10 天的時間，來編列那些受裁的外國公司名單。

俄國的主要出口品項除了能源類的石油、天然氣、煤炭以外，再來的大宗物資就是農產穀物，以及特殊礦材，比如鈦金屬，這是航太工業的重要材料。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(右) ，與以色列外交部長拉皮德(左)在去年的會面，當時兩人會面氣氛不錯，但如今因為「希特勒是不是猶太人」一事，雙方開始了口水戰。(圖/美聯社)

(18:40)俄以口水戰升級 俄外交部：「你們以色列支持基輔新納粹」-

1在俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)聲稱「希特勒有猶太人血統」，引發以色列的震怒，並要求道歉。然而俄羅斯外交部非但沒有道歉，反而批評以色列外交部不懂歷史，甚至說「難怪你們以色列政府支持基輔的新納粹政權」，雙方關係必然更為糟糕。

以色列外交部長拉皮德(Yair Lapid)稱拉夫羅夫發表了「不可原諒、令人髮指的歷史錯誤。」必須嚴正道歉。

但是俄羅斯外交部卻發表聲明，強調拉夫羅夫的評論，而且反指拉皮德「講一些反歷史言論……這在很大程度上，解釋了為什麼現任以色列政府支持基輔的新納粹政權。」顯然是火上添油

以色列和俄羅斯之間的口水戰，很可能演變成兩國之間最嚴重的外交危機。