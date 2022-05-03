導電漿廠勤凱（4760）公布第一季財報，營收約2.83億元，營業利益3,542萬元、稅後淨利3,312萬元，每股稅後盈餘1.09元。隨著下游庫存慢慢去化完畢，第一季被動元件客戶逐漸重啟拉貨動能，第一季毛利率、營益率、淨利率均優於上季表現。

雖然4月有部分客戶受到中國疫情管控封城停工影響，勤凱出貨動能依然強勁，4月營收達1.03億元，仍較上月成長，並為今年以來單月最高，隨著需求升溫，營收可望繼續攀升。勤凱表示，目前已可見到下游客戶重啟拉貨動能，預計5月受封城停工影響的生產也逐步恢復，公司認為訂單只會是遞延出貨，並不會消失，預期遞延效應將伴隨後續逐步開工後逐漸發酵。

此外，為維護公司信用及股東權益，勤凱董事會決議將自5月4日起啟動庫藏股機制，預計在股價50～100元區間買回600張庫藏股，此次買回股份之最大金額為0.6億元，買回股數占公司已發行股數1.86％。