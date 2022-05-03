響水客棧隱身苗栗山城中，外觀彷彿日本動畫神隱少女的油屋，由設計師返鄉改造老宅，為百餘年老屋注入新生命。（奧丁丁提供）

響水客棧為包棟民宿，為維護住宿品質，1天只接待1組客人。（奧丁丁提供）

向陽田園位於苗栗三義舊山線鐵道區，是一座充滿綠意的莊園。（奧丁丁提供）

花蓮潭心閣民宿」距離賞螢景點鯉魚潭步行只需7分鐘。（Booking.com提供）

苗栗巧克力雲莊民宿是親子旅遊的絕佳地點，在這裡可以品嚐各式巧克力、體驗巧克力DIY。（Booking.com提供）

登美山莊鄰近新竹東窩溪，可以欣賞螢光熠熠的螢火蟲。（Booking.com提供）

每年4、5月都是賞螢的季節，為了保護生態，賞螢有幾大守則必須知道，要輕聲細語，才不會干擾螢火蟲生態，再來要緩步前行，不驚動螢火蟲，才能讓螢光在身旁飛舞，要關閉手電筒及拍照閃光燈，欣賞生態而不影響生態，這次本報也精選一些適合賞螢的民宿，適合展開生態之旅也能放鬆身心。

民宿向草語蟲位處優異的地理位置，距三義車站僅3分鐘腳程、距苗栗名勝古蹟勝興車站同樣步行可達，旅宿旁即有油桐花步道及螢火蟲步道，4到5月為油桐花季、螢火蟲季，向草語蟲老闆表示，「特別推薦旅人步行五分鐘至挑柴古道欣賞螢火蟲，晚間7點到8點半是最佳賞螢時段。」

響水客棧位於苗栗縣公館鄉，隱身苗栗山城中，外觀彷彿日本動畫神隱少女的油屋，由設計師返鄉改造老宅，為百餘年老屋注入新生命，煥然而生，響水客棧為包棟民宿，1天只接待1組客人，全屋最多可入住12位旅客，全園區外人皆無法進入，可與家人親友獨享整個園區的獨立空間與螢火蟲景色，享受山城獨有的寧靜舒適。

向陽田園位於苗栗三義舊山線鐵道區，是一座充滿綠意的莊園，旅宿空間外部林木環繞，蓊鬱盎然，內部涵蓋生態池與生態園區，螢火蟲季期間入住可直接於園區內欣賞螢火蟲，極其夢幻，此外，向陽田園眾多木製品皆由旅宿主人手工製作，融合彩繪與空間設計，希望讓旅人深刻感受三義在地的木雕文化，為旅宿增添許多獨特風味與療癒氛圍，即日起至8日，旅客入住即可參與免費螢火蟲導覽，享受螢光閃閃的美麗生態之旅。

數位旅遊平台龍頭 Booking.com 特別精選賞螢地點，從「新竹」如星海般閃耀的東窩賞螢步道，到「南投」桃米社區的火金姑生態導覽， 台北指南溪草湳橋，也可以一睹「火金姑」風采！群山環繞的指南溪草湳橋地區，因氣候濕潤且溪水清澈，孕育出數量可觀的螢火蟲，成為文山區熱門賞螢景點。

民眾還有機會參與四月下旬週六舉辦的溪溝賞螢生態導覽，深度認識指南溪的自然之美。在導覽活動和火金姑交朋友後，Booking.com 推薦入住「家賓旅店」，鄰近景美夜市、台北市立動物園，飯店裝潢風格簡約典雅，住宿環境乾淨新穎，給人舒適便利的住宿體驗。

新竹｜東窩溪 「新竹」橫山鄉的東窩溪鄰近內灣老街，每年四到五月，雪白的油桐花悄悄盛開，夜間也可以欣賞螢光熠熠的螢火蟲。

東窩賞螢步道被評比為全台最佳賞螢區域之一，每晚六點到九點是最佳觀賞時間，成群的螢火蟲飛舞如星海般浪漫，感動無數旅人。

賞完美麗的火金姑後，可以下榻景觀民宿「登美山莊」，園區內有Villa與小木屋房型，打開窗戶就能看見大片綠意，還能享用民宿主人精心準備的道地料理。 苗栗大窩生態園區 大窩山生態園區位於「苗栗」縣大湖鄉，三百多公頃的園區保留原始林相，近年因村民復育螢火蟲有成而聲名大噪。

入夜之後，滿山滿谷的螢火蟲有如滿天星斗，令人驚艷，適合全家大小前往探索。「巧克力雲莊民宿」是親子旅遊的絕佳選擇，在這裡可以品嚐各式巧克力、體驗巧克力DIY，再回到採光良好的木造客房，在獨立泡湯池內盡情放鬆，享受被山巒景致圍繞的清幽之感。

為讓每個人用步行、大眾交通工具等永續的方式也能輕鬆地體驗世界，Booking.com特別推出「2022 年中大優惠」，旅人可以用85折起的優惠價格，預訂自即日起至9月30日的下趟旅程。此外，旅人只需要登入Booking.com帳戶，就可以享有 Genius 1 級會員的9折優惠折扣。