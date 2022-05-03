麥森德勒斯登冠冕王，源自薩克森選帝侯奧古斯特2世送給其皇后的珠寶盒。（粘耿豪攝）

麥森春光花自濃花瓶，以黃金表達陽光的絢麗。（粘耿豪攝）

麥森春山鳥囀花瓶，一對幸福的鸚鵡正以鳥喙示愛，整只花瓶充滿溫馨而愉悅的氛圍，渾圓的線條猶如賦予愛、幸福、財富與和諧的寶箱。（粘耿豪攝）

花樂雅堂情境照。（花樂雅堂提供）

花樂雅堂情境照。（花樂雅堂提供）

皇家哥本哈根半花邊唐草隔熱杯260ml ＋藍色繽紛唐草造型小碟100ml情境圖。（皇家哥本哈根提供）

走過4個世紀的麥森瓷工坊，旗下「藍色交叉雙劍」標誌滿300周年，自1722年起，每件麥森瓷器都有手工繪製的釉下鈷藍色雙劍標誌，這個標誌起源自薩克森選侯佩劍，也是其盾徽上之標記，代表的是奧古斯特大帝本人美好之品味，「藍色交叉雙劍」標誌見證了麥森瓷器大師精湛技藝，與具有皇家風範的頂級藝術。

受到疫情影響，今年開展藝術大師未能親臨現場，改以線上的方式分享作品理念，今年也為全球麥森迷帶來系列精彩之作，「春光花自濃」花瓶，以黃金表達陽光的絢麗是藝術家史蒂芬‧米柯奇(Steffen Mikosch)的慣用技法，而這座高達102公分的碩大花瓶，窯燒與彩繪更加困難。

「春山鳥囀」花瓶則是藝術家洛可・罕米傑(Rocco Hummitzsch)模擬成功者的視角，厚重的窗簾與豐盛的瓜果，象徵富足與無憂，一對幸福的鸚鵡正以鳥喙示愛，整只花瓶充滿溫馨而愉悅的氛圍，渾圓的線條猶如賦予愛、幸福、財富與和諧的寶箱。

「德勒斯登茨溫格宮冠冕王」，源自薩克森選帝侯奧古斯特2世送給其皇后的珠寶盒，在寶盒頂蓋上的那只閃耀的皇冠，是依照選帝侯真實加冕的王冠所設計，整體極為精巧華美。

「2022雙劍麥森――雙劍無雙 瓷器瑰寶」台北場從即日起至8日，在台北SOGO百貨復興店8樓City Hall展出；台中場從10日起至16日在台中大遠百南棟10樓特賣會場；高雄場18日至24日在高雄漢來飯店1樓Event Hall；新竹場從26日至31日在新竹遠百6樓活動中心。

除了麥森以皇家瓷器登場，皇家哥本哈根在韓劇《愛的迫降》亮相後，也成為許多劇迷的指定收藏，在母親節檔期期間，新品棕櫚唐草中式蓋杯330ml、半花邊唐草隔熱杯260ml、藍色繽紛唐草造型小碟100ml都是主打的熱門推薦。

看好餐瓷熱潮，樂雅堂品牌創辦人陳依莉代理歐洲4大餐具品牌，包括奧利地皇室哈布斯堡王朝的御用水晶工坊Lobmeyr，以及來自法國以時髦和混搭風格為主的Marie Daage、已故法國設計大師阿爾伯托‧品托創立的餐瓷品牌法國Pinto Paris，花樂雅堂同時經銷義大利第一名瓷Ginori 1735，為台灣市場的瓷器美學更添話題。