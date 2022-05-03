新北市立陶瓷博物館近期邀請台灣陶藝獎首屆卓越獎得主徐永旭設展，即日起至8月28日將展出47件立體陶藝作品及2件畫作。（蔡雯如攝）

新北市立陶瓷博物館近期邀請台灣陶藝獎首屆卓越獎得主徐永旭設展，即日起至8月28日將展出47件立體陶藝作品及2件畫作。（蔡雯如攝）

新北市立鶯歌陶瓷博物館近期邀請台灣陶藝獎首屆卓越獎得主徐永旭設展，即日起至8月28日將展出47件立體陶藝作品及2件畫作，呈現徐永旭長年的藝術實踐精神。其中戶外陶瓷藝術遠區的作品《2019-1》超吸睛，高度約5公尺，遠距除了可以感受到作品張力外，近距離觀看也可探究陶土驚人的延展力，相當有震撼感。

陶博館指出，該展籌備近2年，完整展出徐永旭的當代藝術歷程，徐永旭從中年專職陶藝後，2004年就獲得陶博館主辦的首屆「台灣國際陶藝雙年展」評審推薦獎，另外也曾參與「形塑無疆—臺灣當代陶藝進行式」、「2018臺灣國際陶藝雙年展」聯展，更多次擔任陶博館競賽展評審，國內外大賽都可見其身影，為陶藝界備受推崇的藝術家。

陶博館表示，徐永旭早期創作的《滴》，以柔和婉轉的靜態外形，獲得台北市美展「陶藝類特優首獎」，開啟創作風格的《白色樂章—共舞》、《夜舞》、《精靈之舞》等作品也有另一番風味，而巨型雕塑《如皇》、《似后》則有一種「邀人入座」的姿態，形塑作品和觀者的張力，吸睛度破表。

陶博館長張啟文表示，徐永旭轉向陶藝創作後，全心投入，但也造成身體重擔，在最無力之時，他仍憑意志力，用手捏出一朵朵似花如貝的陶塑，日復一日的創造增加其陶土的流暢性，他近期更在陶博館玻璃長廊現地創作，嘗試用懸掛方式由上而下捏塑陶藝，創作作品長達30公尺，有興趣的民眾絕不可錯過。

另外，陶博館也將舉行「台灣陶藝獎卓越獎座談會」，邀請徐永旭與藝評家廖仁義、副研究員

溫淑姿，分享嶄新陶藝概念，民眾可至陶博館官方網站http：//www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：//www.facebook.com/YCMuseum查詢。