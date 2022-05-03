櫃買中心3日表示，興櫃公司應公告申報110年度財務報告之公司家數為293家（不含經主管機關核准延期110年度財務報告公告申報者共1家太和-KY），均已依規定期限完成公告申報作業。

太和-KY是在4月26日及28日發布重訊，說明該公司之重要子公司麗鑫生技化妝品（上海）有限公司位於中國大陸上海市，上海市政府為防堵新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，自111年3月11日起實施人員足不出戶、人員及車輛只進不出等防疫管控措施迄今，使當地企業營運有停擺情形，導致與該公司往來之金融機構無法即時函覆公司財務報告簽證會計師事務所資誠聯合會計師事務所發出之銀行詢證函，且資誠聯合會計師事務所表示無法執行其他查核替代性程序作為查核證據，致該公司無法於規定期限內即時公告申報110年度財務報告。太和-KY申請並且獲主管機關核准，財務報告申請延期公告期限延後到111年6月6日。