IZIA LA NUIT 伊之露夜之頌30ml，3900元。（Sisley提供）

搶攻母親節市場，頂級美妝不只是主打經典保養，更推出奢華香水，法國頂級保養品牌Sisley而言，香氛一直是創辦人多納諾家族親密的回憶，也是代表品牌精神的藝術品創作。

創辦人夫婦自幼接觸各種多元的歷史文化，成長在精緻、典雅、並極具藝術氣息的環境中，因此他們對於多元文化的包容、對藝術的鑑賞力以及細節品質的堅持，都完整展現在其香氛創作中。

Izia為 Isabelle 波蘭語的暱稱，也是Isabelle d'Ornano 伯爵夫人寫給家族成員裡的親筆信中的署名。全系列香氛以伯爵夫人自身之名所創作，也代表著此系列香氛由女性角度出發，細膩刻劃出女性情感及延伸交織出的緊密家庭情感印記。

Izia系列 的靈感來源，源自於 Isabelle d'Ornano 伯爵夫人位於法國盧瓦爾河谷，以灌木，雪松，繡球花，金銀花，紫藤以及雕塑藝術來妝點的浪漫花園。在她打造夢想花園的同時，也種下了許多玫瑰，也成為Izia系列香氛的靈感謬斯。

即日起至5月8日期間，至 Sisley 忠孝SOGO專櫃、SOGO BR4專櫃、新光三越A8專櫃、新光三越南西專櫃、台中新光三越專櫃，即可體驗專屬於 Sisley 的法式揉和溫柔製香，並可獲得專屬香氛體驗禮。