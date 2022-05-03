衛福部長陳時中已鬆口，接下來的疫情管理策略，將朝向共存之路前進。至於校園方面，亂象逐漸出現，在學生人流與生活習慣難控制的情況下，大學教職員工生確診人數不斷增加，而學校防疫量能不足，沒有足夠的空間進行隔離檢疫，教育部又得依循指揮中心指令辦事，要求各校不要停止實體授課，讓校園防疫管理陷入死胡同，束手無策。

繼國立台北教育大學傳出校內隔離空間不足，主動向教育部申請遠距教學到期末，卻遭駁回之後，台大對於校內教職員工生確診人數不斷攀升的情況，也已不堪負荷。

台大近日傳出確診學生不願返家，住在校內會議室，消息傳出後，引發各界關注。

台大有校內人士透露，學校對學生感到無奈又生氣，即便老師們與校內行政人員不斷耳提面命提醒，同學們還是幾乎不配合防疫措施，不僅不愛戴口罩，也還是照樣群聚，參加社團活動與吃飯聚餐，如此情況下，染疫風險必然大增。校方更不斷接到家長來電，質疑疫情如此嚴重，為何不採取全校停課。

而在接獲校內確診學生人數攀增後，據了解，幾乎所有大學都希望輕症同學返家隔離，但學生不願意，一方面除了考量交通費昂貴之外，也擔心傳染給家人，另外則是防疫旅館不夠，像北市已是一床難求，讓學校根本無處安置確診學生。

學校對內處理學生已是不容易，指揮中心在放寬居家檢疫時間之後，陳時中對於台灣如何與病毒共存，也沒有提出具體作法，每天記者會的功能只有報告確診人數多少。

失能的指揮中心，作為我國當前最高防疫機關，下達一切指令，其他部會只能乖乖配合。像是教育部，即便面對大學校院的無奈，卻也只能依循上意，要求學校以實體教學為主。

暴露在疫情高風險下的學校，便夾在學生、家長與政府之間，苦不堪言，在官方沒有提出合適的課程與防疫政策管理作法下，教育部又不願意放手、彈性讓大學全面執行遠距教學，導致學校走投無路，束手無策。