交通部預告修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」第2條、第8條草案，酒駕重新考照擬加嚴，從原先吊照3次才必須接受酒癮治療，減少至吊照2次就需治療；且酒癮評估治療證明書有效期限1年，逾期應重新接受治療。

「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」是民國109年2月27日發布、3月1日施行。交通部4月22日預告修正。對於該公告內容有任何意見或修正建議者，須於該公告刊登公報隔日起14日內陳述意見。

交通部表示，酒後駕車是社會各界痛惡的行為，皆盼望能透過修法杜絕酒駕違規發生，另酒駕再犯是酒精成癮高風險族群，為有效防制酒後駕車行為，擴大應接受酒癮治療資格條件對象，修正該辦法第2條、第8條。

交通部說明，依據國內研究，重複酒駕者，酒癮高達63％，故對於重複2次以上酒駕族群施以醫療介入有助早期預防。

修正重點包括：遭處分吊銷駕駛執照達3次者，於重新申請考領駕駛執照前應接受酒癮評估治療的規定，修正為2次即須接受接受酒癮評估治療。

另根據目前規定，應至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，才能取得完成證明書。新增規定證明書有效期限1年，逾期應重新接受酒癮評估治療。

治療期間若未能配合醫囑返診或接受治療超過2個月、不遵守醫療機構相關規定、對醫事人員有強暴、脅迫、恐嚇等不法行為，醫療機構得終止治療，並視為未完成治療。