評級機構惠譽因應中國封控拖累經濟，將今年中國經濟增長預測由原先的4.8％下調至4.3％，並指官方定下5.5％左右的增長目標，按目前趨勢，似乎不太可能實現。而在明年逐步取消動態清零抗疫政策前題下，惠譽調高中國明年經濟增長預測，由5.1％上調至5.2％。

惠譽表示，3月中旬以來，北京當局採取遏制變種病毒Omicron的政策導致商業城市上海要大規模封控，中國各地的公共衛生和出行限制亦加劇，封控措施造成經濟活動中斷，溢出效應在3月更明顯，零售下降3.5％，是2020年中以來首次按年下跌，包括工業生產和固定資產投資在內的其他活動領域顯著放緩，國內供應鍊和勞動力供應明顯受干擾。而4月份出行趨勢跌至2020年疫情初期以來最低水平，預料情況到本月可緩解。即使北京表明希望加強疫情控制與經濟發展的協調，但惠譽仍然預計今年第二季經濟按季收縮。

惠譽估計，中國今年預算赤字佔GDP比例將從2021年的4.4％擴大至5.8％，債務佔GDP比例將保持在略低於60％水平，大致符合A的評級中位數。但與信貸條件持續放鬆或公共債務佔GDP持續上升相關的宏觀金融風險進一步上升，可能令中國評級受負面影響。