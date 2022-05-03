台北市公共自行車YouBike2.0設站已達千處，下午3時許卻傳出無法借車，但可還車入柱的災情，時間長達3小時，導致許多民眾怨聲載道。台北市交通局指出，初判是系統出現異常，已要求微笑搭車廠商了解異常原因並修復中，現已在晚間6時26分恢復正常營運。

有民眾指出，下午開始就發現YouBike2.0借用出現狀況，官方APP上也都是灰灰一片，顯示無法借車，狀況持續好長一段時間，逼得他只好轉為租借YouBike1.0，路過2.0場站時也聽到不少騎士在抱怨。

對此，交通局運輸管理科長廖苑伶表示，經初步了解，並非所有場站都有出現類似問題，只有部分區域如此，約莫340站受到影響，但仍可以靠柱還車，系統上也會停止計費而扣款，這部分沒有問題。

廖苑伶說，經微笑單車廠商緊急修復後，初判是因系統異常，並於今日晚間6時26分恢復正常營運，未來將要求廠商撰寫檢討報告，告知事前的來龍去脈，以及如何避免類似情況再度發生。