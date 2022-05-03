大埔截水溝堤岸拓寬4度流標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝堤岸道路拓寬流標，議員莊陞漢質詢，縣府工務處長林漢斌表示會適度調整。（吳敏菁攝）

為了建構完善交通路網，彰縣府推動多項重大道路建設，洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程和大埔截水溝堤岸道路拓寬卻一再流標，議員莊陞漢質詢，沒有期待就不會有失落感，永遠都等不到開工，要檢討是否採分段等發包方式，縣府表示會適度調整。

縣長王惠美3日在議會定期會施政報告推動中的7條重大公路建設，台61乙線美港公路高架化，預計今年底完成評估作業後併同啟動環境影響評估及綜合規劃，提報交通部爭取建設經費。

台76線延伸至二林、芳苑新建工程，第一、第三標都完工，第二標施工中，第四標預計8月開工。東彰道路新闢工程第一、二標於今年3月21日開工，第三標刻正辦理招標。臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程，預計今年9月開工。彰濱鹿港工業區南側鹿安橋（彰30）銜接西濱快速公路橋下道路工程已開工。

議員莊陞漢質詢指出，大埔截水溝堤岸拓寬，總經費30.51億，洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程，總經費10億元，都已經多次流標了，縣民都在期待，不能一再歸咎原物料上漲，標不出去，是否要改採分段，否則經費補助的名目也是期限，屆時又被回收了，要審慎思考發包方式。

工務處長林漢斌表示，洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程總，經檢討後工程再分拆兩標辦理，其中第一標於今年3月8日決標，預計5月17日辦理動土典禮，另第二標刻正辦理招標作業，完工後能有效提升北彰地區東西向交通路網。

至於大埔截水溝已4度流標了，林漢斌表示已經有到中華民國公共工程委員會開會，主委也相當關心，會做適度調整，並拜會潛在廠商，針對原物料重新計算標單。