新北市55歲溫姓離職房仲業務員搜集前任、現任總統和政府機關首長在內的1.7億筆個資，自行開放「小白機」個資查詢系統，賣給房仲業者，新北地檢署去年依違反個人資料保護法將溫男起訴。檢方持續追查，發現有17名房仲向溫男購買灌錄，但考量其皆已認罪，諭知緩起訴1年處分，並要求支付公庫10萬元。

檢警調查，溫嫌所蒐集到的個資是多年前遭駭客入侵竊得的資料，幾乎全台民眾都「中獎」，溫嫌2年前從暗網、各大論壇取得這些舊資料後，再憑藉自己維修電腦的專長，設計出「People系統」，成為房仲業的祕密武器，初估獲利約400萬。

溫男去年遭檢警拘提，共犯林男今年4月被新北地院依違反個人資料保護法判刑4月徒刑，緩刑2年，而溫男全案仍在審理中。

檢警持續追查發現，新北、桃園等地的17名房仲曾以1萬2000元至2萬元不等金額，委託溫男、林男灌輸、安裝People系統到電腦主機，用以搜索資料，聯繫有意出售房屋的民眾。

新北地檢署認為，17人涉犯個人資料保護法，但考量他們到案後都坦承犯行，因此予以緩起訴處分，並要求其各向公庫支付10萬元。