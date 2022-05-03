本土新冠肺炎疫情再度大爆發，國民黨醫療委員會今批評民進黨政府與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在防疫作為上，陷入中央扯地方政府後腿、未正確發揮快篩功能、資源部署無方與給藥流程太慢4大弊端。

國民黨醫委會揶揄，陳時中無法控制台灣疫情，卻拋下一句「全民自主應變」的「放生指引」，才讓台灣人民頓時幡然醒悟，原來陳只想快速解封共存，根本沒有任何配套措施。

國民黨醫委會表示，疫情爆發後，地方政府最了解市民與社區狀況，會有超前中央的應變措施，防疫重點也應是「誰的策略對民眾健康安全比較有利」，而非「誰的位階比較高」或「官大學問大」，只要有好的防疫方案，中央就該採納學習。

國民黨醫委會批評，陳時中任防疫指揮官迄今，只要地方政府表現優於或超前中央，他就常以各種理由打壓，例如去年彰化縣政府試圖推動地區普篩了解地方感染狀況，陳就以處分要脅，真不知指揮官的大公無私標準在哪？

此外，國民黨醫委會指出，快篩能提供早期診斷參考，盡快給確診者藥物控制病情、減少病毒量、降低傳播或轉重症可能性，但因陳時中過去反對普篩，對採購或生產快篩興趣缺缺，以至於全世界防疫走向以篩代隔，台灣什麼都沒準備。

國民黨醫委會揶揄，陳時中宣稱超前部署，但除每天下午數據播報站外，都沒有走出官衙看看地方需要什麼？世界在做什麼？還喜歡玩弄台灣民眾，要大家排隊搶口罩、疫苗、快篩劑等資源。

國民黨醫委會也質疑，國內採購37萬份輝瑞口服藥Paxlovid，卻僅600多人份使用量，陳時中在節省什麼？難道人命比不上藥品開銷？紓困預算剩下1千3百多億、去年政府超收4千多億稅款，難不成還不夠採買大量的輝瑞口服藥？

國民黨醫委會表示，歐美只要確診者都可以用Paxlovid，確保黃金治療期，但陳時中卻將最有效、最有用的藥品束之高閣，要滿足65歲以上、有慢性疾病等很多條件才能使用，剝奪確診者可生存下去的機會，讓染疫民眾轉重症而死亡，讓人死亡的不是病毒，而是政客苛刻的政策。