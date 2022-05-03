國內新冠肺炎確診病例不斷攀升，高雄市政府自今日起，針對弱勢低收入戶，由里長發送快篩試劑兌換券，民眾憑健保卡和兌換券至藥局即可免費領取1包5劑的快篩試劑，列冊街友則由社會局社工直接發放快篩試劑。

不過收到兌換券的張姓低收入戶表示，因為工作需要，早上持券到多間藥局換快篩試劑都撲空，增加試劑量才能有效解決問題。

高雄市長陳其邁針對1萬5000低收入戶發放快篩試劑兌換券，裡面還有給家戶一封關懷信，為大家加油打氣，以實際行動告訴經濟弱勢民眾，防疫路上有高市府陪伴大家一起安心健康地渡過。

快篩試劑兌換券2日已配送至苓雅等17區區公所，餘21區快捷郵件寄送於3日上午送達，再由各區里長們協助發送，低收入戶拿到後，就可以帶著「快篩試劑兌換券」及「健保卡」，至社區藥局就能兌換；藥局依中央家用快篩實名制系統登記處理，高市共有524家藥局配合。

另針對列冊街友則是由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」。

不少弱勢低收入戶收到快篩試劑兌換券，因為需要因此到藥局領取，但卻因藥局沒貨仍拿不到試劑。美濃區張姓弱勢低收入戶指出，為了配合公司要求做快篩，早上領取快篩試劑兌換券後，就趕快到藥局去兌換，但跑了多家藥局都缺貨沒有試劑，最後還是沒拿到。

另陳姓低收入戶說，快篩試劑兌換券是讓弱勢受益，但現在問題出在沒有快篩試劑，即便是有錢也買不到，政府應該重視試劑不夠的問題。

美濃博登藥局表示，藥局每天進貨78份新冠肺炎快篩試劑，不過通常早上進貨後，不到1小時就被搶光。