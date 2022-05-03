被譽為「德國佛奇」的知名病毒學家克里斯汀·德羅斯登（Christian Drosten）曾警告，疫苗在預防疾病傳播的效果是有限的。「自然免疫」可能是將Covid-19從全球大流行降級為地方性流行的辦法，但不代表人們應該故意感染。德羅斯登表示，可能得靠年輕人二度、三度…甚至更多次被感染，範圍用一隻手指頭數得出來。

據《彭博社》報導，舉流感為例，相信每個人一生當中不只被感染一次，病毒主要通過呼吸道黏膜入侵身體，喉嚨成了第一道防線。黏膜有屬於自己的局部免疫系統，除了孩童以外，這也是為什麼絕大多數人在流感期間不具傳染力。

回過頭來看新冠肺炎，目前市售疫苗能幫助人體產生黏膜免疫，只可惜它會迅速消失，儘管業界積極開發針對黏膜下藥的鼻腔噴霧，但這種方法僅產生混合效力。報導指出，僅不到一半的德國人確診新冠肺炎，相較美國CDC公布國人感染比例約57.7%。因此，就目前情況，環境中尚缺乏足夠的黏膜免疫防止病毒繁殖，從而抑制未來秋季可能爆發新一波疫情回升。

「可以避免上述情況有一件事很重要，可能要年輕人在夏天時二度、三度被感染。次數大概是在你一隻手手指頭可以算出得範圍內，但目前沒人能肯定。」

對於藉由感染Covid-19得到免疫力的說詞向來備受爭議，初期，科學家的確肯定這一點，事後才發現嚴重低估傳染病的致命威力。直到疫苗問世後，反苗者再次替「自然免疫」（故意感染）爭辯，這並非完全錯誤。然而，德羅斯登強調，無用置疑的是，染疫康復後可以降低二度感染機率，不過接種疫苗依然能獲得足夠的保護力，且延伸的風險也較低。

鑑於變異株成長速度、疫苗供給量等因素，我們無法每隔幾個月就施打一次疫苗。德羅斯登當然不贊成嘗試被感染，他分享了同為醫師友人提點得一句話，「我們應該停止對Covid如此神經質，而是對其他一切更加神經質。」也就是說，將確診新冠視為普通感冒般進行治療，比清零或是採檢結果呈陰性更至關重要。