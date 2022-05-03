有名比基尼正妹在洗車場用水沖胸部，遭友人拍下並虧她「是在洗澡嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

洗車場也附設洗澡設施？有名男子在網上發文，也轉傳1段14秒影片，影片中有位比基尼爆乳妹在某洗車店家，拿著水槍彎著腰猛沖胸部，拍攝友人笑正妹「是在洗澡嗎」，該正妹卻表示在洗乳溝，因為乳溝裡全是汗，若不洗乾淨會很臭；影片也引起網友們討論「沐浴乳跟洗髮乳也帶上」、「一看就知道是專業洗車學姊」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並轉傳1段14秒影片，男子也在貼文寫下「請問這是哪間洗車場」；該影片中有位穿比基尼爆乳正妹在某洗車場店家，拿著店家水槍彎腰猛往胸部沖洗，一旁拍攝友人虧正妹「在洗澡嗎？」，該正妹則回應在正洗乳溝，因為乳溝裡面都是汗，若沒有洗乾淨會很臭，拍攝友人無奈直呼「好吧！OK」。

有名比基尼正妹在洗車場用水沖胸部，遭友人拍下並虧她「是在洗澡嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友暴動紛紛留言表示，「洗車場洗車頭燈沒問題啊」、「等一下，我去拿沐浴乳」、「沐浴乳跟洗髮乳也帶上」、「那噴水龍頭是什麼牌子的？一直擋住看不到」、「妳怎麼洗起澡來了」、「啊嘶，該洗車洗起來了喔」、「車頭燈要清潔，超敬業」、「一看就知道是專業洗車學姊」、「是洗身場吧」。

另外也有網友質疑比基尼妹太誇張，並認為「真的有這麼臭嗎」、「出汗又臭的部位不只乳溝吧」、「還有流汗更臭的地方怎麼沒順便洗？」。