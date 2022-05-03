美國和西方官員認為，俄羅斯總統普丁最快可能在5月9日，即蘇聯擊敗德國納粹的「勝利日」，正式向烏克蘭宣戰，以利全面動員俄國後備軍力。亦有英媒報導稱，俄羅斯克里姆林宮已計畫另闢戰場，準備讓俄軍入侵烏克蘭西南方鄰國摩爾多瓦的親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」。前陸軍中將帥化民直言，摩爾多瓦緊鄰羅馬尼亞，若阻止羅馬尼亞運補物資給烏克蘭，等於進犯北約國家，普丁會願意冒這個險嗎？「怎麼算都划不來」。

英國《泰晤士報》（The Times）引述烏克蘭軍方消息人士指出，俄羅斯已經決定出兵烏克蘭西邊小國摩爾多瓦，進攻時間點可能在5月9日附近。圖為4月27日摩爾多瓦慶祝國旗節的畫面。（資料照／路透社）

據英國《泰晤士報》報導，援引烏克蘭軍方消息人士聲稱，俄羅斯將在摩爾多瓦（Moldova）開闢新戰場，藉此來對抗烏克蘭。報導直指，俄羅斯可能會在5月9日勝利日左右入侵摩爾多瓦，預計普丁會先承認該國親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）獨立，讓烏克蘭東部頓巴斯地區的戲碼在摩爾多瓦再度上演，並再度發動部隊宣稱「維和」。報導亦指出，若俄軍成功佔領摩爾多瓦，俄軍就可以從烏克蘭西南部地區進入極具戰略地位的烏克蘭南方港口城市敖德薩。

消息人士引述烏國情報指出，「聶斯特河沿岸」首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的最大機場已經出現相關活動，俄軍可能會從克里米亞半島出動IL-76軍用運輸機或直升機載運士兵，在機場進行空降任務。西方官員認為，目前可能已經有約1500名俄軍抵達「聶斯特河沿岸」。

帥化民3日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，第一，就戰術眼光來看，普丁若出兵摩爾多瓦，實際上可能得不到多少好處，因為後勤補給很容易被切斷，不管是打「聶斯特河沿岸」還是「摩爾多瓦共和國」，都會把後勤補給線拉很長。

第二，俄國現在的兵力現在看起來並不是很夠用，夠用的話就直接打敖德薩就完事了，敖德薩現在都打不下來，又要跑到摩爾多瓦開新戰場，這樣做的好處是雖然可以阻止羅馬尼亞運補物資給烏克蘭，但是僅靠幾千人，能防得住這麼長的戰線嗎？再者，摩爾多瓦共和國也有不親俄的地區，怎麼算都划不來。

再從政治層面分析，摩爾多瓦緊鄰羅馬尼亞，若阻止羅馬尼亞等於進犯北約國家，普丁會願意冒這個險嗎？帥化民指出，「所以我覺得出兵的可能性不大，至少目前沒看到有什麼顯著的利益」。