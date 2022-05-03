前天在大阪田徑挑戰賽拿下男子400公尺跨欄銅牌的彭名揚，在僅休息1天的情況下，今天又在靜岡田徑賽跑出49秒39成績奪金，此次日本行1金1銅成果豐碩。
這是中華田協派出擲部、跳部與短距離10多位好手前往日本參加廣島、大阪、靜岡與東京共四站比賽，首日女子鏈球選手余雅倩就傳回破全國紀錄好成績。
中華健兒前天轉戰大阪，三位跨欄選手都有不錯表現，陳奎儒在男子110公尺跨欄摘銀，陳傑與彭名揚在400公尺跨欄分獲銀銅，三人都創下賽季最佳。
前天跑出49秒32個人生涯最佳成績的彭名揚，昨日轉戰靜岡，在僅有短暫1天休息的情況下今天又再次出賽，在計時決賽中跑出49秒39奪金。
彭名揚賽後直言跑到最後快抽筋了，好在沒有讓這面金牌溜走。
中華隊教練曾孝生稱讚彭名揚的拚戰精神，也認為彭名揚兩場比賽都能跑進49秒40內很不簡單，接下來將進行欄架之間的調整，未來有機會跑進49秒。
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