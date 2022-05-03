一年一度的時尚盛典「Met Gala」5月2日如期登場，受邀賓客包括知名歌手、演員、超模等，而這次出現一名令人意外的名人，那就是全球首富馬斯克（Elon Musk），這也是他收購推特後首露面，且還帶來了一位氣場十足的神秘嘉賓，他的媽媽、前超模梅伊馬斯克（Maye Musk）。

素有時尚奧斯卡之稱的Met Gala，是由美國紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）舉辦的年度慈善晚宴，此次2022年Met Gala如期登場，現場眾星雲集，知名歌手、演員、超模齊聚一堂，但若說最意想不到的嘉賓，當屬馬斯克與他前超模媽媽梅伊。

馬斯克收購推特後首露面，攜媽媽梅伊步紅毯。（圖／美聯社）

馬斯克收購推特後首露面，出席時尚盛典Met Gala。（圖／美聯社）

綜合每日郵報、Entertainment Tonight報導，今年Met Gala著裝主題為「鍍金魅力（Gilded Glamour）」，取材自美國19世紀的「鍍金時代」，當被問及對這場盛會的服裝選擇時，50歲的馬斯克穿著復古修身的經典燕尾服，他回應「只是遵循服裝要求」；至於現年74歲的梅伊，則挑選一件Dior酒紅色絲絨連衣裙，並配戴幾串蕭邦（Chopard）珍珠長項鍊。

對於為何會出席這場盛宴，梅伊表示，是她想參加今年的Met Gala，而馬斯克也說，「媽媽想來，所以我就帶我媽媽來了，這就是全部原因」。

Elon Musk brought mom Maye Musk as his date to the #MetGala. 🥰



(📸: Getty Images) pic.twitter.com/QG51BcxW0X — Entertainment Tonight (@etnow) May 2, 2022

另外，剛砸重金收購推特的馬斯克也免不了被問及此事，他也不吝透露對推特未來計畫，「假設一切塵埃若定，他的目的是讓推特更具有包容性，讓全世界有越來越多的用戶參與其中，在這個平台上獲得趣味、可玩性，樂在其中」。