桃園航空城計畫進行中，自願優先搬遷戶陸續搬離後出現治安與環境問題，造成未搬遷住戶困擾。桃市府與民航局請保全委管，對低樓層房屋進行封門窗作業，避免治安事件發生，但封板也引起民眾爭議。

為維護徵收範圍治安，市府地政局與民航局皆請保全委管，據了解，地政局負責區域過年前就有保全進駐，分組分區巡邏，若發現偷竊、挖樹或擅倒廢棄物情況，會立即通報警方，施工地段則設圍籬防護。

民航局機場工程處則表示，為加強後續委管，針對低樓層房屋之門窗進行封板作業，昨首日動工，保全為去年10月進駐，在範圍內車巡，因評估部分地區較偏遠，未來也計畫架設200支監視器。

一名已搬遷的屋主反映，昨日突被鄰居通知有人來拆門窗，趕緊請里長協助報警，聯絡民航局後證實是進行封板作業。原屋主認為，應先提供民眾會勘完成證明，給雙方保障，並質疑門窗流向為何，呼籲相關單位應提升執行效率。

對此，民航局機場工程處說明，會勘確認屋況後，會發公文安排發價，核定函出來才會派員封板，現量體較大，會勘完到發核定函需約1至2周時間，會通知領價時間，民眾再去航空城聯合服務中心領款。至於門窗流向，則會載到集中地點，不允許廠商拿去變賣。

大園分局統計，今年1至4月破獲航空城徵收區內竊案共39件，其中包括民生竊案25件與電纜線竊案14件，分局將加強巡邏，防制竊案發生，若民眾發現可疑人士請通報警方，一起維護社區治安。