本土疫情持續擴散，兒童新冠肺炎疫苗正式上路開打，用藥安全基因檢測領導廠商世基生醫學（7595）宣布，透過開發完成的「PEG過敏源檢測」，可先行檢驗是否對mRNA疫苗中含有的PEG（聚乙二醇）成分產生過敏反應，提供家長為孩子施打疫苗前的安全性評估，為家中寶貝多增加一層保護。

世基生醫專注開發藥物不良反應的檢測預防技術，並成功與中研院、長庚醫院等授權多項全球獨家專業技術平台。去年第三季開發完成的「PEG過敏源檢測服務」，只要是有嚴重藥物或疫苗過敏史、曾因不明原因引發過敏反應、以及擔心對mRNA疫苗過敏者皆可精準適用，目前在全台逾50家診所及檢驗所提供相關服務。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年官網刊登資料指出，施打mRNA類型的新冠肺炎疫苗，例如莫德納、輝瑞BNT等，相較於流感疫苗出現的過敏機率高出近十倍，有人因此產生嘴唇腫脹、蕁麻疹、全身性紅疹、甚至發生過敏性休克等，潛在的過敏風險不能輕忽。國際研究發現會出現不良過敏反應主要是受疫苗中含有PEG成分導致。

世基生醫營運長陳冠志表示，PEG是供作藥物賦形劑，用以保護藥物分子並延長其作用。在新冠肺炎疫苗中，PEG可保護疫苗中的 mRNA 免於降解，並確保能被正確遞送到細胞中產生作用。但有部分的人會對PEG過敏，產生不同程度的副作用風險。

陳冠志說，政府宣布6～11歲兒童可在校園集中接種新冠肺炎疫苗，並提供家長七天以上充份時間評估，建議若對家中寶貝的體質有疑慮，可利用抽血檢測過敏風險，如果未驗出PEG過敏性，即可按照醫師的建議施打疫苗，若檢驗出高度疑似過敏，可與專業醫師討論採取相關預防措施。