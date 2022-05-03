第18屆《遠見雜誌》CSR暨ESG企業社會責任獎今(3)日揭曉，遠傳榮獲「ESG綜合績效-楷模獎」，是遠傳自2017至2020年連續四年蟬聯楷模獎後，第五度奪得該獎項的肯定。遠傳今年再度入榜，顯見長期推動永續發展，在公司治理、環境永續、社會責任等三大面向持續精進，績效卓越。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳長期結合公司營運策略推動永續發展，對內積極推動數位轉型升級，對外以5G結合『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端、資安核心技術，期盼帶動社會與環境正向改變。遠傳近期積極串連供應商策略夥伴，攜手300家上下游供應商組成『攜手永續先鋒隊』，每年發起行動方案，結合核心專長幫助資源匱乏的機關團體，並透過供應商永續評選機制、定期舉行供應商大會，提升產業永續意識。遠傳以社會共好、數位包容、環境教育為主軸，攜手員工、供應商、用戶參與公益，自2016年至今累積影響學生、民眾、弱勢族群達552萬人次。

遠傳訂有永續發展策略藍圖、短中長期目標，並已推動經理級以上員工績效納入永續指標，永續DNA已深植於遠傳的日常營運當中，深獲主辦單位肯定。

具體的實例包括：5G建設初期，遠傳即透過AI建置與優化5G網路、基地台混頻技術等措施達到節能減碳，每年減少的二氧化碳排放量相當於138座大安森林公園年吸碳量；而遠傳協助政府單位導入智慧路燈管理系統、智慧能源管理系統、5G遠距診療等創新應用，每年可以減少24871噸二氧化碳排放。