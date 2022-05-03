當具有人工智慧功能汽車真的模擬起真人效果時，是讓人驚奇還是讓人害怕？那就要看車裡電腦如何與車主互動了。最近大陸一位特斯拉鄭姓女車主發現，她的Model 3人工智慧系統出現異狀，自行開啟冷氣與導航地圖，而當她按照特斯拉公司建議重啟應用程式時，竟然從車內傳出驚悚的女聲：「我死得好冤啊！」當場把女兒嚇得驚叫「媽媽，我好害怕！」

據《紅星新聞》報導，這位特斯拉Model 3車主最近發見車內電子控制系統不太正常，中央控制螢幕反復發生空調面板自動開啟和關閉的現象，有時候還會自動開啟某個App以及導航地圖。當她向特斯拉汽車公司反映這種狀況時，客服人員建議她進行系統啟新啟動。

4月27日晚上，鄭姓女車主按照特斯拉客服的建議，啟動重啟程序，隨後，車內音響裡出現了一個淒涼的女聲「我死得好冤啊！」鄭姓女車主的女兒當場被嚇得驚叫「媽媽，我好害怕！」她說，這簡直像恐怖片一樣。鄭女士說，雖然當時她也被嚇得不輕，但還是將恐懼壓制在了心裡，故作鎮定，只為給女兒帶來安全感。

隔日，鄭姓女車主與特斯拉客服進行溝通。客服詢問她是否有用過屏幕貼膜、是否用清洗劑擦拭過屏幕，鄭女士表示都沒有。客服人員表示，可能是其車載屏幕出現故障，因為後台檢測到該屏幕短時間內出現大量點擊。

報導說，客服還提供了一條關鍵信息：4月27日晚，其車載喜馬拉雅App播放過一個名為《禍心》的視頻，播放時間也剛好對應上「鬧鬼」的時間。後經證實，在音頻第8秒時，確實出現了那句淒涼的女聲。

最後經過特斯拉4S店工作人員的現場檢測，鄭女士的特斯拉是顯示觸摸屏出現了故障。因車輛還在保修期內，店裡為她免費更換中控觸控螢幕。

另外，鄭女士稱平時只會收聽財經、育兒相關內容，並沒有接觸過驚悚類內容，喜馬拉雅方面則表示會把情況反饋給特拉斯，再對車內電子系統進行優化。