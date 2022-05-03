單車男酒後違停車道路口遭撞斃 身後留下6歲女兒

32歲陳姓男子上月底，凌晨時分酒後獨自騎單車違停在台灣大道、惠中路口超商外的慢車道上，58歲李男駕駛自小貨車行經，竟完全沒減速直接將他撞飛；陳男妹妹悲痛在臉書社團貼文為陳男集氣，並徵求行車紀錄器畫面，無奈陳男仍在3日清晨5點多宣告不治。警方已通知李男到案，警詢後將以過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

從事服務業的李男，上月29日凌晨04時30分，他駕駛自小客貨車，沿著台灣大道外側慢車道，由西往東行、往惠來路方向行駛，卻在惠中路口直接將陳男撞飛，車子完全沒有減速，陳男傷勢嚴重當場昏迷不醒，警方緊急通報消防隊救護車將陳男送往澄清醫院救治。

李男辯稱開車當下沒有看到陳男在前方才會沒有減速，警方針對李男實施酒測，酒測值為零，遭撞重傷的陳男酒測值則是超標。初步研判是陳男違規停車，李男又未注意車輛前方狀態，才會釀禍，但詳細肇事原因仍有待警方調閱路口監視器，進一步調查釐清。

陳姓男子酒後騎乘腳踏車，卻違停在慢車道上，慘遭自小客貨車撞飛，緊急送醫仍因傷重陷入昏迷，今晨宣告不治。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

陳男車禍重傷昏迷多時，陳男妹妹還曾在臉書社團「台中市西屯區大小事」貼文集氣，向網友徵求事發當時的行車紀錄器或路口監視器影像，盼釐車禍真相。貼文並希望網友為昏迷指數剩下3的哥哥集氣祈福。

陳女傷心的說，哥哥還很年輕、人真的很好，兄妹兩人很小就失去爸爸，爸爸臨終前還特別叮囑哥哥要好好照顧妹妹；哥哥也不敢忘卻爸爸的託付，一直很愛護她，如今哥哥車禍離世，身後還留下一個即將就讀國小的女兒，讓再度失去親人的她傷心欲絕，字句間流露兄妹情深，令人不忍。

陳姓男子酒後騎乘腳踏車，卻違停在慢車道上，慘遭自小客貨車撞飛，緊急送醫仍因傷重陷入昏迷，今晨宣告不治。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

陳男的妹妹一度在臉書社團貼文徵求車禍畫面，希望網友為傷重昏迷的哥哥集氣。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

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