台鐵工會發起五一勞動節不加班活動，當天表訂班次全面停駛，引起外界關注，不過有男網友發現，台灣人並沒有因為當天火車停駛而崩潰，讓他相當好奇，「台灣是不是沒有台鐵其實根本沒差」，遭網友反駁，「是工會有事先預告，下次就未必」、「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰」。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，台鐵工會1日集體休假，導致火車全面停駛，但他發現，台灣人並沒有因此而崩潰，還是照常度過了這一天，因而感到好奇，「台灣是不是沒有台鐵其實根本沒差，台鐵以後專心賣便當就好？」

貼文一出，不少網友搖頭表示，「是工會有事先預告，下次就未必」、「因為工會有提前預告，不然突然停駛的話肯定很多人崩潰」、「正常人早就已經想好替代方案了吧」、「當天也不是上班、上學日，一堆通勤的都放假好嗎」、「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰」。

也有人點出台鐵的重要性，「大城市之間的往返，本來就不是非台鐵不可，但大城市往返中小型城鎮，或小城鎮之間往返，少了台鐵差很多」、「台鐵往返鄉鎮方便，票價也比高鐵便宜很多」、「很多地方要搭火車才到的了」、「高鐵一堆地方到不了」、「花東地區的人有高鐵搭嗎？他們只能選台鐵啊」。